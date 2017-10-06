Рятувальники витягнули собаку з-під поваленого дерева у Львові (відео)

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 6 жовтня о 07:43 до рятувальників надійшло повідомлення про повалене дерево у м. Львові на вул. Дзиндри, 3-А. Унаслідок сильних поривів вітру, зламавши огорожу між подвір’ями двох господарств, дерево впало на собачу будку та притиснуло собаку.

На місце події було скерували рятувальників державних пожежно-рятувальних частин № 1 та № 30 м. Львів. Вони разом із комунальними службами розрізали дерево, витягнули собаку та передали його господарям.