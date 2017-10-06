Оформити ДТП тепер можна без виклику поліції

Щоправда, лише в тому випадку, якщо обійшлося без потерпілих.

З 1 жовтня європротокол можна оформити через Інтернет за допомогою власного смартфону, інформує Патрульна поліція Львова.

Для цього існує спеціальна система – «Електронний європротокол». Внісши необхідні дані на місці аварії, документ можна надіслати страховику. Він є абсолютним аналогом паперових бланків і стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим.

Однак водіям слід пам’ятати, що є кілька умов, які дозволяють Європротоколи: