Оформити ДТП тепер можна без виклику поліції
Щоправда, лише в тому випадку, якщо обійшлося без потерпілих.
З 1 жовтня європротокол можна оформити через Інтернет за допомогою власного смартфону, інформує Патрульна поліція Львова.
Для цього існує спеціальна система – «Електронний європротокол». Внісши необхідні дані на місці аварії, документ можна надіслати страховику. Він є абсолютним аналогом паперових бланків і стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілим.
Однак водіям слід пам’ятати, що є кілька умов, які дозволяють Європротоколи:
- Відсутні травмовані чи загиблі люди
- водії-учасники ДТП мають поліси автоцивільної відповідальності,
- наявна згода водіїв транспортних засобів – учасників ДТП щодо її обставин,
- у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.