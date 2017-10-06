На Львівщині у ДТП загинула 20-річна дівчина

На неї наїхало два автомобілі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 жовтня близько 20.00 на автодорозі «Львів-Київ» у селі Малехів Жовківського району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, наїхав на 20-річну дівчину, мешканку одного з сіл Жовківського району, яка переходила дорогу невстановленому місці. Водій поїхав із місця ДТП. Окрім того, в подальшому на неї здійснив наїзд ще один автомобіль – ВАЗ, водій якого, 22-річний мешканець Львівської області, залишився на місці пригоди.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, від отриманих травм дівчина померла на місці події.

Поліцейські розпочали слідчо-оперативні заходи з розшуку автомобіля, яким було скоєно перший наїзд. О першій ночі 6 жовтня, до Перемишлянського відділення поліції звернувся 20-річний мешканець міста Перемишляни, який повідомив, що кілька годин тому, керуючи автомобілем «Фольксваген Джетта», він наїхав на пішохода й поїхав з місця події.

Встановлено, що саме цей чоловік і скоїв першим наїзд на дівчину в селі Малехів. Водія з гіпертонічним кризом перебуває в реанімаційному відділенні однієї з лікарень.

Поліцейські проводять слідчі дії, призначено низку експертиз, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.