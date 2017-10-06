Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій має нову директорку

Директоркою центру стала дружина загиблого в АТО підполковника Збройних сил України Юрія Ткачука – Світлана Ткачук. До виконання обов’язків вона приступила сьогодні.

Досвід роботи Світлани Ткачук:

– червень 2003 – червень 2006 рр. – керівник відділу реклами мережі салонів мобільного зв’язку «МЕНС» та «Евант»;

– червень 2006 – липень 2011 рр. – керівник служби маркетингу і реклами Західного регіону – торговельна мережа («Фокстрот»);

– липень 2011 – грудень 2012 рр. – керуюча супермаркетом побутової техніки «Фокстрот»;

– грудень 2012 – квітень 2013 рр. – керівник служби роздрібних продаж Західного регіону;

– травень 2013 – серпень 2016 рр. – директор роздрібної мережі;

– жовтень 2016 – травень 2017 рр. – начальник відділу роздрібних продаж власної мережі та франчайзингу.

Біографічна довідка. Світлана Ткачук народилася 29 жовтня 1972 року у м. Костопіль Рівненської області. З 1989 року по 1994 рік навчалася у Луцькому державному університеті за спеціальністю географія і екологія. З 2007 року по 2009 рік навчалася у Львівському інституті менеджменту і здобула спеціальність менеджер-економіст.

Володіє російською, англійською та польською мовами.

Вдова. Чоловік – Ткачук Юрій, підполковник ЗСУ, загинув в АТО у липні 2016 року.