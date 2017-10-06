Львівські митники виявили серед дубових балок незадекларовані дубові ламелі (фото)

Днями в зону митного контролю митного поста «Краковець» (Львівська обл.) у напрямі «виїзд з України» під керуванням громадянина України прибув вантажний транспортний засіб з вантажем.

Як підставу для переміщення товару до митного контролю водій подав товаросупровідні документи, згідно з якими ФОП з Івано-Франківської області відправляв на адресу компанії в Чехії понад 24 кубометри дубових балок. Під час огляду вантажної частини автомобіля було встановлено невідповідність переміщуваного товару з даними, зазначеними у товаросупровідних документах.

У зв’язку з виявленими розбіжностями було ініційовано лісотоварознавче дослідження. За його результатами встановили, що у транспортному засобі частина товару, що переміщується, не відповідає заявленому в товаросупровідних документах, а саме окрім балок виявлено 2,03 м куб. дубових пиломатеріалів – листів пиляного шпону (ламелі).

Враховуючи зібрані під час перевірки матеріали, встановлено, що ФОП не задекларував товар, тобто не заявив за встановленою формою точних і достовірних відомостей про найменування та об’єм товару, що є обов’язковим для декларування. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Товар вилучено, справу скерують до суду