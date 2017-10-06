Личаківський район залишиться без води щонайменше до завтра

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку з несприятливими погодними умовами і необхідністю ліквідації аварійної ситуації на водогоні «Винники-Львів», до завершення ремонтних робіт (орієнтовно 7 жовтня) повністю припинено подачу води у Личаківський район міста. Подачу води в центральну частину міста здійснюють із пониженим тиском.

Нагадаємо, у зв’язку із заміною аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 1000 мм «Винники-Довга» (м. Винники, школа-інтернат на вул. Галицькій), з 5 жовтня було припинено подачу води в м. Винники, Личаківський район, Сихівський район обмежений вулицями: вул. Дністерська – вул. Білоцерківська – вул. Дунайська – вул. Липова Алея – вул. Зелена (парна сторона № 130-254, непарна № 115-275).

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», на час ремонтних робіт подача води у Сихівський район здійснюється за графіком: з 06.00 до 08.00 і з 18.00 до 20.00. А в Личаківський район подачу води відновлять лише після завершення всіх робіт. Відновлення стабільного водопостачання планують з 7 жовтня.