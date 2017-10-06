Компанія «Egis» презентувала проект рекультивації Грибовицького полігону

На еко-форумі, що триває на стадіоні «Арена Львів», французька компанія «Egis» презентувала проект рекультивації полігону в с.Великі Грибовичі.

Як розповів проектний менеджер компанії «Egis» Крістофер Раунд, пріоритет проекту – очищення фільтратів і рекультивація східного зсуву полігону. Цей етап планують втілити за рік-два.

Важливою складовою проекту рекультивації полігону у с. Великі Грибовичі є заходи з відведення фільтрату в підніжжя сміттєзвалища, де буде забезпечено збір фільтрату в екрановий ставок. Там його зберігатимуть до очищення на або поза межами об’єкта. Також важливо забезпечити правильне збирання та відведення звалищного газу з тіла сміттєзвалища та його утилізацію через спалювання.

За словами Крістофера Раунда, насамперед необхідно гарантувати стабільність східного зсуву полігону. Також у межах проекту рекультивації здійснять заходи, які дадуть змогу запобігти утворенню водойм і проникненню дощової води.

«Цього ми зможемо досягти, якщо забезпечимо належне поверхневе водовідведення», – зазначив Крістофер Раунд.

«Основний момент цього проекту – це метод нашої роботи. Труднощами є саме почерговість проведення робіт тому, що є певні зони зсуву, що може забезпечити нестабільність. Розробляючи цей проект, ми подумали про почерговість, щоб забезпечити надійність. Але цей полігон – це не одна суцільна зона. Тут є полігон, якому 60 років, де нижча частина – це стабільний шар відходів, який вже глибоко вкорінений і не несе нестабільності. Але є верхня частина – нові відходи, що є небезпечними, адже можлива загроза зсуву, а також постійне утворення газу. Цей газ утворюється у різних зонах полігону, його потрібно знищувати, а найбільш якісний газ, який формується у верхніх шарах, потрібно використовувати для формування енергії», – пояснив він.

Для відведення звалищного газу проведуть зонування відповідно до віку відходів, моніторинг для перевірки об’ємів його утворення, а також оцінять потенціал генерування електроенергії від якісного звалищного газу.

Проект поділили на певні стадії і фази:

Перший етап – у межах проекту ЄБРР – займе 2-3 роки. Йдеться про східний зсув полігону – найбільш видиму ділянку сміттєзвалища.

Другий етап – усі інші ділянки Грибовицького полігону – потребуватиме 4-6 років для реалізації.

Нагадаємо, 17 березня 2017 року у Ратуші було підписано Меморандум порозуміння між Львівською міською радою та французькою компанією Egis. Компанія підготує комплексне дослідження та стратегію міста у сфері поводження з відходами. Французька компанія «Egis» визначена консультантом ЄБРР по підготовці проекту рекультивації полігону і будівництва заводу.

21 липня Львівська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали Угоду про наміри щодо підготовки кредитного фінансування по проекту модернізації інфраструктури ТПВ у місті Львові, що включає фінансування вдосконалення системи збору і сортування відходів, першочергових заходів з рекультивації полігону в с. Великі Грибовичі та будівництва першої черги сміттєпереробного заводу. Загалом йдеться про суму 20 млн євро кредиту та грантові кошти.

Довідка.

Egis – міжнародна група, яка пропонує послуги інжинірингу, проектного структурування та експлуатації. У сфері інжинірингу та консалтингу діяльність компанії концентрується на секторах транспорту, міського розвитку, цивільного будівництва, промисловості, водопостачання та водовідведення, захисту навколишнього середовища та енергетики.

Дослідження «Міська стратегія поводження з твердими побутовими відходами для міста Львова: техніко-економічне обґрунтування інтегрованої системи поводження з ТПВ, включаючи збір відходів, переробку та утилізацію» міститиме такі складові:

– Огляд наявної системи поводження з твердими побутовими відходами;

– Розробку Стратегії поводження з ТПВ та Генерального інвестиційного плану для Львова;

– Підготовку попереднього проекту потужностей з збору, переробки та утилізації ТПВ (в т. ч. коригування існуючого проекту рекультивації сміттєзвалища в с. Грибовичі);

– Фінансовий аналіз та аналіз закупівель щодо рішень з поводження з ТПВ;

– Оцінку екологічного та соціального впливу.

– Підготовку тендерної документації.