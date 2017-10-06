Електропостачання відновили у 215 населених пунктах області

Сьогодні, 6 жовтня, проводили відновлювальні роботи на об’єктах системи електропостачання області, які були пошкоджені увечері 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов.

Працівники ПрАТ «Львівобленерго» відновили електропостачання 215 населених пунктів у постраждалих районах області. Тривають роботи з усунення точкових відключень у низьковольтних електромережах 0,4 кВ, у тому числі у Львові.

Станом на 17:00 залишаються знеструмленими 27 ліній електропередач 10 кВ повністю та 17 частково. Без електропостачання залишаються 143 населені пункти (97 повністю та 46 частково) в одинадцяти районах області. Найбільше – в Жовківському районі – 64 населені пункти, та у Сокальському районі – 39 населених пунктів.

До відновлення енергопостачання залучено 102 бригади ПрАТ «Львівобленерго» у складі 354 осіб і 129 одиниць техніки.

Нагадаємо, через пошкодження в електромережах та спрацювання автоматики захисту без електропостачання внаслідок учорашньої негоди вранці залишилося 292 населені пункти (183 повністю та 109 частково) у шістнадцяти районах області.

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