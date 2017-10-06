25-річна львів’янка втопилась у ванні

Причину смерті дівчини, на тілі якої не виявлено ознак насильницької смерті, встановлять під час експертизи.

Як повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Франківський відділ поліції 5 жовтня надійшло повідомлення від лікарів про те, що в одній з квартир Львова померла дівчина.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що 25-річна львів’янка, перебуваючи в гостях у свого хлопця, пішла купатись у ванну кімнату, в якій встановлена газова колонка. Через 40 хвилин хлопець виявив її мертвою у ванні з водою.

Тіло дівчини без ознак насильницької смерті скеровано на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з поміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.