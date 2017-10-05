В Україні знову дорожчає пальне

Вже за перші дні жовтня ціни на заправках зросли на 10-50 копійок.

Вартість на бензин та дизпаливо підвищилася практично на усіх АЗС, інформує УНІАН.

До слова, у вересні цього року в різних мережах ціни на пальне зросли в середньому на 1,5 за літр.

Тим часом голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв заявив, що комітет почав самостійно вивчати на ринку нафтопродуктів, щоб виявити причини підняття цін. Для цього також відправили запит у Міненерговугілля.

В результаті вдалося з’ясувати, що стрибок вартості пального може бути пов’язаний із антиконкурентними узгодженими діями учасників ринку.