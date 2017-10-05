Учасникам АТО допоможуть придбати житло

Документ передбачає, що держава компенсовує бійцю АТО 50% вартості житла, а перелік документів для цього спрощується.

Скористатися таким правом можуть ті, хто перебуває на квартирному обліку, не має власного житла або ж володіє житловою площею, менше 13,65 кв.м.

До цієї категорії потрапляють також сімї загиблих воїнів, а також ті, хто отримав інвалідність під час Революції Гідності.

До слова, Постанова стосується і переселенців. Їм держава може повернути тільки 30% вартості придбаного помешкання. Однак лише за умови, що вони не мають житла на території, підконтрольній Україні.

Для отримання підтримки варто звертатися до представників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Загалом треба зібрати такі документи: