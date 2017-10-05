Учасникам АТО допоможуть придбати житло
Кабмін прийняв Постанову, яка допоможе забезпечити атовців житлом
Документ передбачає, що держава компенсовує бійцю АТО 50% вартості житла, а перелік документів для цього спрощується.
Скористатися таким правом можуть ті, хто перебуває на квартирному обліку, не має власного житла або ж володіє житловою площею, менше 13,65 кв.м.
До цієї категорії потрапляють також сімї загиблих воїнів, а також ті, хто отримав інвалідність під час Революції Гідності.
До слова, Постанова стосується і переселенців. Їм держава може повернути тільки 30% вартості придбаного помешкання. Однак лише за умови, що вони не мають житла на території, підконтрольній Україні.
Для отримання підтримки варто звертатися до представників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Загалом треба зібрати такі документи:
- заяву про надання державної підтримки;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів сім’ї громадянина;
- довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку);
- акт технічного стану житла (для переселенців, житло яких зруйноване та не придатне для проживання у зв’язку з проведенням АТО);
- довідку про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї;
- копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
- документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи повнолітніх членів сім’ї громадянина, у разі потреби — договір поруки);
- копію ідентифікаційного коду.