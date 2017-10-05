У Трускавці встановлюють 12-метрову статую Ісуса Христа

Житель Трускавця Ігор Кісак за власний кошт встановлює на найвищій точці міста, Гошівській горі, 12-метрову бетонну статую Ісуса Христа, яка, за планами, буде копією «Христа-Спасителя» у бразильському Ріо-де-Жанейро.

«Ідею встановлення у Трускавці статуї Ісуса Христа я виношував змалку. Я думаю, що це буде об’єднувати усіх християн та принесе нам мир. Якраз сьогодні ми завершили виливати скульптуру з бетону. Залишились оздоблювальні роботи», – розповів виданню zaxid.net Ігор Кісак.

Ігор Кісак відмовився назвати вартість цього проекту.

Відео: Львів Депо

Спорудження статуї погодив виконком Трускавецької місбкої ради 28 лютого 2013 року.