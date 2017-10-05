У Львові триває Форум перекладачів

Учора, 4 жовтня, стартував Форум перекладачів у Львові, спрямований на популяризацію українських перекладів серед читачів.
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Проект реалізовують волонтери Львівського обласного молодіжного центру за підтримки Британської Ради та сприяння ГО «Інститут суспільних ініціатив».

Форум триватиме до кінця жовтня та передбачає 14 відкритих зустрічей з відомими українськими перекладачами. Учасники мають можливість наживо поспілкуватися, дізнатись про цікаві моменти з життя та творчості, а також поставити запитання та отримати цінні практичні поради.

Зустрічі відбуваються у різних локаціях, серед яких ЛНУ ім. Івана Франка, Львівський обласний молодіжний центр, Культурно-мистецьких центр «Дзиґа», Книгарня «Є» та Львівська обласна бібліотека для юнацтва.

У рамках Форуму триває конкурс на найкращий переклад оповідань Івліна Во. Переклади 11 переможців видадуьт повноцінною книгою.

З програмою Форуму перекладачів у Львові можна ознайомитись за посиланням: https://goo.gl/MhrRXx

За новинами Форуму також можна стежити на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/lvivtranslatorsforum

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