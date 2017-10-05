У Львові триває Форум перекладачів

Учора, 4 жовтня, стартував Форум перекладачів у Львові, спрямований на популяризацію українських перекладів серед читачів.

Проект реалізовують волонтери Львівського обласного молодіжного центру за підтримки Британської Ради та сприяння ГО «Інститут суспільних ініціатив».

Форум триватиме до кінця жовтня та передбачає 14 відкритих зустрічей з відомими українськими перекладачами. Учасники мають можливість наживо поспілкуватися, дізнатись про цікаві моменти з життя та творчості, а також поставити запитання та отримати цінні практичні поради.

Зустрічі відбуваються у різних локаціях, серед яких ЛНУ ім. Івана Франка, Львівський обласний молодіжний центр, Культурно-мистецьких центр «Дзиґа», Книгарня «Є» та Львівська обласна бібліотека для юнацтва.

У рамках Форуму триває конкурс на найкращий переклад оповідань Івліна Во. Переклади 11 переможців видадуьт повноцінною книгою.

З програмою Форуму перекладачів у Львові можна ознайомитись за посиланням: https://goo.gl/MhrRXx

За новинами Форуму також можна стежити на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/lvivtranslatorsforum