У Львові пройде масштабний форум маркетологів

21 жовтня у конференц-залі готелю «Жорж» відбудеться перший у Львові масштабний форум маркетологів – Prime Marketing.

Це подія, яка об’єднає досвідчених PR-спеціалістів та ТОП маркетологів України. На конференції можна буде дізнатися, що таке правильний маркетинг, як розвивати свою унікальну стратегію, як уникнути шаблонів і типових помилок та ефективно використовувати нові інструменти маркетингу й PR.

Програма Prime Маркетинг побудована так, щоб учасники змогли систематизувати свої знання про маркетинг, збудували власну систему координат для роботи в індустріях маркетингу, реклами і PR. Тільки реальні кейси і практичні лекції.

Що Ви отримаєте від конференції ?

Прописані маркетинг та PR стратегії Створена система залучення і утримання клієнтів Ефективне використання рекламного бюджету Зростання операційного та чистого прибутку Удосконалення традиційних та застосування нових інструментів Більше задоволення від бізнесу. Натхненні ідеї та методики на весь рік

Більше інформації на сайті події: mprime.com.ua