У Львові покажуть сучасні польські фільми

Завтра, 6 жовтня, у Львові стартує VI Перегляд сучасного польського кіно «Під Високим Замком», який триватиме до 15 жовтня.

VI Перегляд сучасного польського кіно «Під Високим Замком» є продовженням проекту, який презентує сучасний доробок польського кінематографа. Головна мета Перегляду – промоція польського кіномистецтва та забезпечення умов для ближчого контакту з польським кінематографом. Ще однією важливою метою організатори називають підвищення (особливо в молодого покоління) загального рівня знань про культурну спадщину Польщі, а також її історію та сучасні суспільні проблеми західного сусіда України.

Цього року глядачам буде представлено понад 25 фільмів. Зокрема, в рамках VI Перегляду «Під Високим Замком» глядачі зможуть побачити:

фільм «Остання сім’я» (велика нагорода «Золоті Леви» на 41 кінофестивалі у Гдині в 2016 р.);

– фільм «Я вбивця» (нагорода «Срібні Леви» на 41 кінофестивалі у Гдині);

– фільм «Червоний павук» (спеціальна нагорода журі».

Одночасно відбудеться прем’єра фільму «Дві корони» в Польщі та у Львові.

Вагомим елементом проекту є ціна квитка – лише 30 грн. Вона є одним з факторів, який значно підвищує зацікавлення некомерційним проектом.

VI Перегляд «Під Високим Замком» супроводжуватиме низка супутніх культурних подій, пов’язаних насамперед зі тематикою кіно. Окрім цього заплановано проведення інших заходів, які в цікавий та привабливий спосіб популяризуватимуть сучасну польську культуру.

Серед них:

«Ніч в кіно» – нічні кіномарафони, які проходитимуть у дві суботи Перегляду – глядачі зможуть на сеансах о 23.00 переглянути два (07.10) і три (14.10) фільми.

«Лекція історії в кіно» – блок, адресований до учнів середніх шкіл. У його рамках будуть представлені фільми, тематика яких торкається історичних та суспільних аспектів життя Польщі (проводиться спільно з працівниками варшавського відділу Інституту національної пам’яті).

Квести «Зірки спорту давнього Львова» та «Костюшко під Високим Замком».

Виставки, лекції.

До Львова завітає також режисер фільму відкриття «Зірки» Ян Кідава-Блоньскі; видатний футболіст Ян Банась, долі якого стали канвою подій фільму «Зірки»; режисер Януш Маєвскі, який є постійним гостем від першого Перегляду; авторка книжки «Януш Маєвські. Фільм – це жінка його життя» Зофія Туровска; струнний квартет MozART Group із музичним кабаре.

Місця проведення: Кінопалац, вул. Театральна, 22; Кінопалац «Копернік», вул. Коперника, 9; Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1; Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7.

Упродовж п’ятьох попередніх Переглядів шанувальники кіно у Львові змогли переглянути близько 140 польських художніх, документальних, короткометражних та анімаційних стрічок, більшість яких вийшла на екрани у 2010-2016 рр.

А вже 11-19 листопада сучасні польські фільми зможуть побачити в Івано-Франківську.

Докладніше про фільми, представлені у цьогорічній програмі, можна прочитати на сайті Перегляду: filmlwow.eu/ua/pro-filmy/usi