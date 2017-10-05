У Львові побільшає парковок

Сьогодні, 5 жовтня, на сесії Львівської міської ради виніс ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.01.2011 № 120 «Про затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території м. Львова».
 |    86  

До департаменту економічної політики надійшли листи суб’єктів господарювання щодо внесення змін до переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів. Зміни пропонують у частині облаштування нових майданчиків для паркування транспортних засобів.

Відтак в ухвалі запропоновано доповнити перелік ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів, такими земельними ділянками: вул. Опришківська; вул. Стрийська, 28; вул. Робітнича, 1.

Позначки: