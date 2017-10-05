У Львові побільшає парковок
Сьогодні, 5 жовтня, на сесії Львівської міської ради виніс ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.01.2011 № 120 «Про затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території м. Львова».
До департаменту економічної політики надійшли листи суб’єктів господарювання щодо внесення змін до переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів. Зміни пропонують у частині облаштування нових майданчиків для паркування транспортних засобів.
Відтак в ухвалі запропоновано доповнити перелік ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів, такими земельними ділянками: вул. Опришківська; вул. Стрийська, 28; вул. Робітнича, 1.