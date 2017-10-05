У Львові побільшає парковок

Сьогодні, 5 жовтня, на сесії Львівської міської ради виніс ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.01.2011 № 120 «Про затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території м. Львова».