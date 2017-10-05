Станції громадського велопрокату у Львові зменшать

Сьогодні, 5 жовтня, на сесії Львівської міської ради винесли ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.03.2015 № 4496 «Про встановлення станцій громадського велопрокату»

Ухвала підготовлена відповідно до звернення ТзОВ «Некст Байк Україна», зміни стосуються площі та місця розташування станцій велопрокату.

Зокрема, ухвала передбачає:

– зменшення площі кожної із станцій з 29 м кв. на 6 м кв.;

– перенесення станції громадського велопрокату з вул. Під Дубом, 7-б (ТЦ «Форум Львів») на вул. Куліша, 47, у зв’язку зі зміною дорожньої розв’язки;

– перенесення станції громадського велопрокату з пл. І. Франка на вул. Промислову, 50/52, у зв’язку з реконструкцією громадського простору.