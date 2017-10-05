Собака Джулі виявила зброю у пункті пропуску «Рава-Руська»

Прикордонники Львівського загону виявили зброю під час здійснення контролю в пункті пропуску «Рава-Руська»

Оглядаючи автомобіль «Ауді», на виїзному напрямі, із залученням службового собаки спеціально натренованого на пошук зброї і боєприпасів, прикордонники виявили пневматичну гвинтівку калібру 4,5 мм з оптичним прицілом. Зброю перевозив громадянин України, мешканець Тернопільської області, який приховав гвинтівку в багажному відділенні автомобіля. Прикордонники вилучили небезпечну знахідку. Про цей факт поінформували працівників Нацполіції.

Загалом упродовж 2017 року прикордонники Львівського загону виявили понад 160 одиниць зброї та 100 шт. боєприпасів, – поінформували у прес-службі Львівського прикордонного загону.