PANCHYSHYN представив кліп на пісню «Ти робиш мене кращим»
Позитивна, легка, романтична та яскрава історія про почуття між двома людьми підкреслює настрій і головний месседж пісні.
Режисером кліпу «Ти робиш мене кращим» став кліпмейкер і відомий художник Лесь Панчишин – рідний брат Остапа Панчишина, лідера проекту PANCHYSHYN. «Працювати з Лесем дуже класно: він подає ідеї та втілює їх навіть краще, ніж я собі уявляю, – каже Остап. – Тому ніколи не втручаюсь у робочий процес, а повністю довіряю братові».
Зйомки відео тривали понад тиждень, і за цей час знімальна група примудрилася змінити сім локацій: Карпати, «Арена Львів», наукова бібліотека, дах будинку, а якому живе Остап Панчишин… Драйву не бракувало! Зрештою, сам кліп і є найкращою ілюстрацію того настрою, який панував на знімальному майданчику.
Романтичну лінію у відеоролику зіграли професійні актори із Театру Лесі Українки – Назар Павлик та Галя-Марія Павлик. Але чи зіграли? У реальному житті вони – подружжя, тож усі емоції на екрані – справжні.
Подивитися відеоновинку від PANCHYSHYN можна тут:
Нагадаємо, наприкінці літа-2017 PANCHYSHYN із піснею «Дівчина» увійшов до числа фіналістів телепроекту «Хіт-конвеєр» від Каналу української музики М2. А пісня «Ти робиш мене кращим», презентована у вересні, стала четвертим синглом (три попередні – City, «Дівчина» та «Щастя моє») із майбутнього дебютного альбому проекту PANCHYSHYN.