PANCHYSHYN представив кліп на пісню «Ти робиш мене кращим»

Не минуло й місяця від часу радіопрем’єри нового синглу музичного проекту PANCHYSHYN «Ти робиш мене кращим», як музикант представив однойменний відеокліп.

Позитивна, легка, романтична та яскрава історія про почуття між двома людьми підкреслює настрій і головний месседж пісні.

Режисером кліпу «Ти робиш мене кращим» став кліпмейкер і відомий художник Лесь Панчишин – рідний брат Остапа Панчишина, лідера проекту PANCHYSHYN. «Працювати з Лесем дуже класно: він подає ідеї та втілює їх навіть краще, ніж я собі уявляю, – каже Остап. – Тому ніколи не втручаюсь у робочий процес, а повністю довіряю братові».

Зйомки відео тривали понад тиждень, і за цей час знімальна група примудрилася змінити сім локацій: Карпати, «Арена Львів», наукова бібліотека, дах будинку, а якому живе Остап Панчишин… Драйву не бракувало! Зрештою, сам кліп і є найкращою ілюстрацію того настрою, який панував на знімальному майданчику.

Романтичну лінію у відеоролику зіграли професійні актори із Театру Лесі Українки – Назар Павлик та Галя-Марія Павлик. Але чи зіграли? У реальному житті вони – подружжя, тож усі емоції на екрані – справжні.

Подивитися відеоновинку від PANCHYSHYN можна тут:

Нагадаємо, наприкінці літа-2017 PANCHYSHYN із піснею «Дівчина» увійшов до числа фіналістів телепроекту «Хіт-конвеєр» від Каналу української музики М2. А пісня «Ти робиш мене кращим», презентована у вересні, стала четвертим синглом (три попередні – City, «Дівчина» та «Щастя моє») із майбутнього дебютного альбому проекту PANCHYSHYN.