Охочих очолити львівське управління транспорту поки що нема
Наразі ніхто не подався на конкурс від міської ради. 27 жовтня спливає термін подачі документів.
За словами міського голови Львова Андрія Садового, охочих працювати на цій посаді бракує.
«Посада керівника управління транспорту є вакантною, – прошу йти працювати. Бажаючих там працювати поки що немає. Знову оголосили конкурс», – сказав мер
Додамо, нещодавно управління персоналом Львівської міської ради оголосило, що шукає кандидата на керівника управління транспорту. Серед вимог до посади прозвучали:
- повна вища освіта відповідного професійного спрямування (автомобілі, автомобільне господарство) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
- післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління».