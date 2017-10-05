Охочих очолити львівське управління транспорту поки що нема

Наразі ніхто не подався на конкурс від міської ради. 27 жовтня спливає термін подачі документів.
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За словами міського голови Львова Андрія Садового, охочих працювати на цій посаді бракує.

«Посада керівника управління транспорту є вакантною, – прошу йти працювати. Бажаючих там працювати поки що немає. Знову оголосили конкурс», – сказав мер

Додамо, нещодавно управління персоналом Львівської міської ради оголосило, що шукає кандидата на керівника управління транспорту. Серед вимог до посади прозвучали:

  • повна вища освіта відповідного професійного спрямування (автомобілі, автомобільне господарство) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
  • стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
  • післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління».
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