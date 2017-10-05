Охочих очолити львівське управління транспорту поки що нема

Наразі ніхто не подався на конкурс від міської ради. 27 жовтня спливає термін подачі документів.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, охочих працювати на цій посаді бракує.

«Посада керівника управління транспорту є вакантною, – прошу йти працювати. Бажаючих там працювати поки що немає. Знову оголосили конкурс», – сказав мер

Додамо, нещодавно управління персоналом Львівської міської ради оголосило, що шукає кандидата на керівника управління транспорту. Серед вимог до посади прозвучали: