Мешканці затопили музей Крушельницької: знищено дві експозиційні зали

Через залиття приміщення музею було знищено дві експозиційні зали. Також пошкоджено паркет, електропроводку, люстри, знищено розписи на стелі.

«Перекриття в музеї дерев’яні, тому відразу почали виносити експозиційні меблі – це картини, фотографії, програвач, на якому прослуховують архівні платівки, люстри, матеріали, присвячені широкій тематиці з життя Соломії Крушельницької. Пошкоджені також електричні мережі, паркет. Також винесли фондові предмети із зали, яка поряд, бо вона дуже швидко вбирає вологу. Проблема ще й у тім, що не маємо окремої зали, де можна просушити меблі, щоб потім їх реставрувати», – розповіла хранитель Фонду Ірина Криворучка.

Це не поодинокий факт, кажуть в музеї: такі ситуації із залиттям приміщення музею мешканцями трапляються періодично.

«Будинок – пам’ятка архітектури, і реставраційні роботи коштують дуже дорого. Маємо державний фонд, який час від часу зазнає пошкодження. Над музеєм є 4 квартири, і всі почергово заливають. За час роботи музею складено понад 20 актів залиття приміщення музею мешканцями квартир. Це триває періодично. Ми запланували багато різних заходів до кінця року, але їх усі тепер будемо змушені відмінити, і нема гарантії, що це не повториться», – наголошує Галина Тихобаєва.

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, вже провели комісійне обстеження затоплених експозиційних залів музично-меморіального музею ім. Соломії Крушельницької, і готують позов до мешканців, які затопили приміщення.

«Провели комісійне обстеження за участю всіх необхідних служб – управління охорони історичного середовища, районної адміністрації, управління культури, департаменту розвитку. На основі цього були складені акти про причину затоплення, і сьогодні до кінця дня будуть готові всі документи для подачі позову проти винуватців затоплення», – сказав Андрій Москаленко.