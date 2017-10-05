Львівському палацу мистецтв виділять кошти на реконструкцію котельні

Львівському палацу мистецтв виділять кошти з обласного бюджету в сумі 2,2 млн грн для завершення робіт із реконструкції частини підвалу для влаштування сучасної котельні на твердому паливі.

Відповідне рішення ухвалила бюджетна комісія Львівської облради на своєму засіданні у четвер, 5 жовтня.

Кошти скерують після розгляду проекту рішення Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області за підсумками 9 місяців 2017 року на сесії Львівської обласної ради.

Як пояснив директор Палацу мистецтв Юрій Гнатковський, на завершення робіт з реконструкції котельні додатково необхідно 2,2 млн грн. За його словами, у 2016 році було закуплено частину обладнання на суму 970 тис. грн, залишається його встановити та запустити котельню.

«Облаштування котельні дасть змогу зекономити на енергоносіях, а також повноцінно працювати в зимовий період, оскільки впродовж останніх 5 років через те, що приміщення не опалювалося, не можна було влаштовувати експозиції та організовувати різноманітні заходи», – зазначив Юрій Гнатковський.

Перед голосуванням голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Олег Домчак зазначив, що обласна рада іде назустріч в частині виділення значних коштів установі з умовою ефективнішої її роботи, зокрема в частині наповнення спецфонду.