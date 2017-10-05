Депутат просить обмежити транзит великогабаритного транспорту на вулиці Шевченка

У Львові пропонують встановити обмеження для транзиту великогабаритного транспорту на в’їзді до міста через вул. Шевченка, де наразі посилений рух вантажівок. Це створює незручності мешканцям мікрорайонів Рясне, Рясне-2 і Кам’янки.

Із такою пропозицією сьогодні, 5 жовтня, під час сесії Львівської міської ради виступив депутат фракції «Народний контроль» Михайло Дідух.

«Вулиця має лише по одній смузі в кожному напрямку – вона не розрахована для руху великогабаритних автівок. Окреме питання – міст на перетині вулиць Шевченка та Ковча, який ще у 2009 році визнали аварійним, тому курсування по ньому великого транспорту є потенційно небезпечним. А, за моїми спостереженнями, влітку трафік великих вантажних фур іноді складав понад 5 одиниць менш ніж за 10 хвилин. Навіть попри заборону руху в спекотний час», – розповів депутат.

Відтак він звернувся до міського голови Львова із проханням доручити відповідним службам вивчити ситуацію з транзитом великогабаритного та великовантажного транспорту у Львові, обмежити транзит, встановивши знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» при в’їзді до Львова на вул. Шевченка. Окрім того, на думку Дідуха, патрульна поліція має посилити контроль за транзитом вантажних фур через місто.

«Інформую Вас про проблему транзиту вантажного транспорту через територію міста Львова.

Будь-яке розвинуте місто намагається зменшити трафік транзитного транспорту через свою територію адже це питання як кращої екології, так і банального завантаження вулиць і можливості його мешканців швидше і якісніше діставатись на роботу.

Проте у Львові із західної сторони, а саме вулиці Шевченка такого обмеження немає, чим активно користуються водії великого вантажного транспорту створюючи ряд незручностей мешканцям Рясне, Рясне-2, Кам’янки, адже ця вулиця має лише по смузі в кожному напрямку. Також окремим питанням є міст на перетині вулиць Шевченка та Ковча, який ще у 2009 році визнали аварійним і курсування по ньому великого транспорту є потенційно доволі небезпечним. За моїми спостереженнями в середині червня 2017 року іноді трафік великих вантажних фур складає більше 15 одиниць менш ніж за 10 хв., не зважаючи на температурні режими і заборону руху в спекотний час.

Зважаючи на викладене та керуючись ст. 40 Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про звернення громадян», ст. 10-13 Закону України «Про статус депутатських рад»

Надати протокольне доручення відповідним службам, вивчити ситуацію з транзитом великогабаритного та великовантажного транспорту в м. Львові.

Обмежити транзит, встановивши знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» при в’їзді до м. Львова на вул. Шевченка.

Патрульній поліції м. Львова посилити контроль за транзитом вантажних фур через місто Львів», – зазначено у зверненні.