До 75-ї річниці створення УПА ветерани-упівці Львівщини отримають по 500 грн
Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Львівської облради на своєму засіданні сьогодні, 5 жовтня.
Виділення коштів здійснюють у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області. Всього на цю мету скерують 761 тисяч гривень.
На Львівщині налічується близько 1523 ветеранів УПА.
Нагадаємо, 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, на Львівщині урочисто відзначать 75-річчя створення Української Повстанської Армії, а також День захисника України. З цієї нагоди в області планують організувати низку урочистих заходів.
Також Львівська обласна рада планує виділити кошти на впорядкування та встановлення пам’ятних знаків на місцях боїв та поховань загиблих воїнів УПА.