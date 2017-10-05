1000 компакт-дисків #ПісніВійни волонтери подарували Українській армії

До Дня захисника України унікальний альбом сучасної фронтової пісні потрапить у військові частини передовсім на сході країні, а також на передову

Побачив світ альбом сучасної фронтової пісні #ПісніВійни. Компакт-диск об’єднав 15 композицій, написаних воїнами АТО під впливом пережитого на війні на сході України. Усі ці пісні в рамках соціально-мистецького проекту #ПісніВійни були записані на професійній студії в унікальних дуетах бійців-авторів та відомих українських артистів.

Перші 1000 примірників диску учасники проекту – доброволець і бард Олекса Бик та лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк – передали у Києві представникам Генерального штабу Збройних Сил України. І вже до Дня Захисника України, до 14 жовтня, #ПісніВійни потраплять у сотні військових частин передовсім на сході країни, а також на передову.

Сюжет Військового телебачення про передачу дисків Українському війську:

Соціально-мистецький проект #ПісніВійни – волонтерська ініціатива. Її автор та координатор – журналіст і промоменеджер артистів Галина Гузьо. Проект тривав у Львові півтори року: від ідеї – до виходу альбому. CD вийшов під лейблом компанія «Наш формат». Тираж – 5000 примірників.

Бійці-учасники проекту: Олександр Рожко, Зиновій Медюх, Богдан Ковальчин, Тарас Гривул, Максим Перев’язко, Андрій Шевчук, Петро Комендат, Сергій Тітаренко, Станіслав Паплінський, Ірина Красота, Ігор Шолтис, Олекса Бик, Роман Семисал, Дар’я Зубенко.

Аби надати пісням, які створили бійці, а також важливим темам, які у них порушені, максимального суспільного резонансу під час запису композицій для компакт-диску #ПісніВійни були створені унікальні дуети – воїнів-виконавців з відомими українськими артистами. У проекті взяли участь вокальна формація «Піккардійська Терція», співак та композитор Павло Табаков, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, Фома із групи «Мандри», Арсен Мірзоян, співачки Ірина Доля, Оксана Муха та Аничка Чеберенчик, а також фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо, Віктор Винник із групи «Мері», співак Тарас Гаврик, сестри Тельнюк, лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк, співачка Анастасія Приходько, лідер гурту Ot Vinta Юрій Журавель, бард-волонтер Христина Панасюк.

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Канал проекту #ПісніВійни в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrk7y0MUL0rN7wv0RmswP3w

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-107744611