За 25 метрів від школи на Львівщині виявили застарілий артснаряд

4 жовтня о 13:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Миклашів Пустомитівського району на вул. Т. Шевченка, 32 під час проведення земляних робіт на відстані 25 м від Миклашівського навчально-виховного комплексу знайдено вибухонебезпечний предмет, ззовні схожий на артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Про виявлення боєприпасу повідомили правоохоронні органи, рятувальників і керівництво навчального закладу. У зв’язку з цим у навчально-виховному комплексі провели евакуацію 132 людей, з них 77 школярів і 28 дітей дошкільного віку.

Місце події обгородили, воно перебуває під охороною поліції. За фактом виявлення боєприпасу подали термінову заявку до 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та його знищення.