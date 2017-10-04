З 16 жовтня у Львові труїтимуть щурів

Як повідомили в КП ЛОР «Профілактична дезінфекція», осіння суцільна одномоментна дератизація у м. Львові, м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі та на території житлового сектору приватної забудови триватиме з 16 жовтня по 17 листопада.

Складено плани-графіки, їх затвердили директори ЛКП міста. Згідно з ними фахівці відділів профдезінфекції у присутності представників ЛКП побудинково проводитимуть суцільну дератизацію на території ЛКП. Отрутопринаду розкладатимуть у підвалах житлових будинків.

Окрім цього, одночасно проводитимуть дератизаційні заходи у підвальних приміщеннях дитячих садочків, навчальних закладів, поліклінік і лікарень, у парках, скверах, а також приміщеннях, які розташовані на цій території. Також дератизаційні заходи проводитимуть в ОСББ, ЖБК та інших установах, з якими укладено угоди на проведення дератизації.

Проведення дератизаційних робіт у приватному секторі проводять фахівці відділів профдезінфекції Львова шляхом розкладання отрутопринади у підсобних приміщеннях і підвалах будинків за умови згоди господаря. У дислокації, де зазначена назва вулиці, номер будинку та прізвище господаря, проведення роботи фіксується підписом господаря будинку. Мешканці, які будуть відсутні під час проведення суцільної дератизації, за необхідності можуть звертатися до відділів профдезінфекції по місцю проживання: Залізничний р-н: 292-63-14; Галицький р-н: 271-20-82; Сихівський р-н: 271-20-82; Франківський р-н: 292-63-14; Личаківський р-н: 271-20-82; Шевченківський р-н: 252-27-74.

«Цими заходами ми зменшимо чисельність мишовидних гризунів, які є носіями багатьох інфекційних захворювань, як-от лептоспіроз, туляремія та інші. Для зменшення популяції мишоподібних гризунів на території міста та недопущення захворювань людей на лептоспіроз, який може привести до летального випадку, необхідно укладення договорів з ОСББ на проведення дератизаційних заходів, які таких договорів не мають. Водночас мешканці приватного сектору завдяки оголошенням у ЛКП, інформації на радіо й телебаченні зможуть долучитися до проведення суцільної одночасної дератизації, якщо в цьому є потреба. Всі питання щодо проведення осінньої суцільної одномоментної дератизації та свої побажання можна адресувати за тел.: 271-20-82», – зазначили в КП Львівської обласної ради «Профілактична дезінфекція».