Всесвітній фонд природи став партнером мультфільму «Мавка. Лісова пісня»

У віденському офісі WWF підписано договір про партнерство між студією Animagrad і представництвом Фонду в Україні – Дунайсько-Карпатської програмою. Про це інформують на сайті mavka.ua.

Співпрацю заплановано в рамках роботи над анімаційним фільмом «Мавка. Лісова пісня» одразу у двох напрямках. Перший із них – консультації, які проведуть українські фахівці WWF для творчої команди фільму «Мавка. Лісова пісня» щодо флори та фауни Поліського краю. Другим важливим вектором стане реалізація низки проектів по захисту старовікових дібров Полісся та привернення уваги української та світової громадськості до екологічних проблем України.

Першим кроком партнерства стали лекції, які експерти WWF провели для художників проекту «Мавка. Лісова пісня» про тварин і рослини, занесені до Червоної Книги України. За ідеєю творців фільму, саме вони населятимуть ліс Мавки, а в деяких із них будуть навіть свої сюжетні лінії. Тож кожен глядач мультфільму зможе дізнатися про рідкісні та вимираючі види тварин і рослин, які потребують нашого захисту.

Читайте також: Тизер мультфільму «Мавка. Лісова пісня» зібрав понад мільйон переглядів

У рамках співпраці відбулася експедиція у старовікові ліси Полісся креативної команди і продюсерів проекту «Мавка. Лісова пісня» з гідами з WWF Україна — Андрієм Плигою та Іриною Мироновою, — а також директором Поліського заповідника Сергієм Жилою.

«Отримати художнє натхнення, замалювати краєвиди та ландшафти, деталі та особливості українських древніх лісів, щоб використовувати матеріали у створенні «Мавка. Лісова Пісня», – такі цілі були головними для арт-департаменту мультфільму під час експедиції», – розповідає про завдання поїздки арт-директор проекту Крістіан Коскінен.

«Ми системно працюємо по кожній з окреслених нами місій — експорт української культури, створення «стилю Мавки» та привернення уваги громадськості до екологічних проблем. І я вважаю, що кращого інструменту, ніж наша «Мавка», для цього не придумаєш», – розповідає про проект його продюсерка, Ірина Костюк.

«Одна з основних проблем Полісся — незаконний видобуток бурштину. Копачі добувають його в межах заповідного фонду, на берегах річок, на болотах, порушуючи унікальну екосистему. Копачі знищили вже понад три гектари Поясківского заказника. Друга проблема – вирубка лісів, особливо дубових, яких залишилося дуже мало. Дуб погано відновлюється, і виходить, що старі ліси ми втрачаємо, а нові не з’являються. А в цих лісах мешкають рідкісні види тварин і рослин, які разом з лісами зникають», – говорить Андрій Плига, координатора волонтерів Всесвітнього фонду природи в Україні.

«Це як побачити майбутній апокаліпсис уже зараз – закинуті кратери, знищений ліс і сліди перебування людини. Проблеми, які виникли через копачів бурштину, опосередковано фігуруватимуть і в сценарії нашого повнометражного фільму, адже наші герої боротимуться за збереження лісів і проти цинічного ставлення до них, – розкрила деталі сюжету креативний продюсер мультфільму Анна Єлісєєва. – Також ми плануємо випустити окремі додатки і веб-епізоди на цю тему. Величезна частина нашої громадської діяльності буде присвячена захисту природи — адже #Мавказаліси, і ми плануємо зробити максимум корисного за допомогою наших однодумців».

Читайте також: Українська «Мавка» підкорила Європу

Довідка. «Мавка. Лісова пісня» – повнометражний мультфільм української студії Animagrad (FILM.UA Group), який зараз перебуває на стадії творчої розробки. Мультфільм створюють за мотивами п’єси Лесі Українки «Лісова пісня», а також на основі українських міфів і культурних традицій. Експерти провідних етнографічних інституцій працюють у складі знімальної групи фільму. А для створення саундтреку вже приєдналися відомі всьому світові музиканти «ДахаБраха». Попередня дата виходу мультфільму «Мавка. Лісова пісня» – кінець 2019 року.

Всесвітній фонд природи (WWF) – одна з найбільших незалежних природоохоронних організацій, представництва якої діють більш ніж у 100 країнах за підтримки майже 5 мільйонів людей по всьому світу.