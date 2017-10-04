В уряді прогнозують затримку підвищення пенсій у жовтні

Через складність перерахунку, який слід здійснити після ухвали пенсійної реформи, деякі пенсіонери можуть не отримати цього місяця більше грошей

За словами віце-прем’єра Павла Розенка, невдовзі держава доплатить решту, інформує УНІАН.

«Пенсіонери отримають підвищені пенсії вже в жовтні. Частина пенсіонерів можуть отримати підвищення в листопаді через необхідність проведення перерахунку, в такому випадку в листопаді будуть доплати. Для пенсіонерів тут нічого нового, вони знайомі з такою практикою», – сказав Розенко.

Нагадаємо, вчора депутати прийняли пенсійну реформу. В результаті вже цього місяця мінімальна пенсія зросте на 11%.