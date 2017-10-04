У Львові презентують проект «Вигнанці»

У п’ятницю, 6 жовтня, у Музеї етнографії та народного промислу Інституту народознавства НАН України (м. Львів, просп. Свободи, 15) відбудеться презентація проекту «Вигнанці» та відкриття однойменної виставки.

Початок – о 16.00.

Головна тема виставки – доля людини, яка, будучи позбавлена права проживати на землі своїх предків, намагається зберегти свою ідентичність у новому соціокультурному просторі та адаптуватися до нового середовища.

У фокусі виставки – три великі переселення, які відбулись за останні 75 років: так званий обмін населенням між Польщею та УРСР 1944-1946 років, депортація кримських татар з Криму 1944 року, та вимушене переселення українців і кримських татар з окупованого Росією Криму, а також з Донецької та Луганської областей у 2014-2017 роках, яке частково триває і досі.

Масштаби цих переселень вражають. У 1944-1946 роках жертвами примусового переселення стали майже півмільйона українців. У 1944 році з Криму депортували майже 200 тисяч кримських татар. Нині історія повторюється: за оцінками міжнародних експертів, через анексію Криму та війну на сході України свої населені пункти вимушені були покинути 1,7 млн осіб, які переселилися в інші регіони України.

Західна Україна, зокрема і Львів, двічі ставали домівкою для вимушених переселенців. Якщо у 1940-х роках міста та села приймали переселенців з західного напрямку – нинішніх теренів Польщі, то нині вони надали прихисток вимушеним переселенцям зі сходу – Донбасу та Криму.

Виставка базується на спогадах людей, які пережили вимушене переселення, та історіях цілих сіл та районів, які назавжди змінили своє обличчя внаслідок складних історичних та політичних процесів.

Кураторка проекту – Ірина Горбань

Художник проекту – Остап Лозинський

У рамках проекту також відбудуться:

У п’ятницю, 6 жовтня, о 17:30 – відкриття виставки Олени Турянської «MATRIX». Виставку можна відвідати з 6 до 18 жовтня 2017 року в Галереї сучасного сакрального мистецтва «ICONART» за адресою: м. Львів, вул. Вірменська 26, з 12 до 19 год. щоденно, окрім понеділка.

27 жовтня – майстер-клас із виготовлення вибійки, який проведе Олександр Бриндіков («Майстерня вибійки»). Початок майстер-класу о 14.00. Місце проведення – МЕХП.

7 листопада у галереї «Дзиґа» – перфоманс-інсталяція Влодка Кауфмана «Керована свобода». Початок о 17.00.

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