У Львові презентують православний Молитовник сучасною українською мовою

Про це інформує сайт «Духовна велич Львова». Автор перекладу – о.Андрій Дудченко, священик Спасо-Преображенського собору УПЦ у Києві, автор книг на теми літургійного відродження, упорядник нового Молитовника православних вірян, викладач Відкритого православного університету Святої Софії. Захід відбудеться у рамках проекту «Духовна велич львова» у співпраці Інституту екуменічних студій УКУ.

Учасники презентації-дискусії: о. Назар Лозинський, кандидат наук із богослов’я, викладач Львівської православної богословської академії УПЦ КП; о. Василь Рудейко, завідувач кафедри літургійного богослов’я УКУ, заступник Патріаршої літургійної комісії УГКЦ, Тарас Дмитрик, голова Всеукраїнського Братства св.апостола Андрія Первозваного УАПЦ, відповідальний секретар Украінського християнського академічного товариства.

Модератор – Юліана Лавриш

Упродовж презентації дискутуватимуть про таке:

– Молитва сучасного вірянина: усталена традиція чи жива розмова?

– Проблема перекладів в українській церковній традиції;

– Чи варто осучаснювати літургійні тексти для вірян?;

– Чи реально у сьогоденні молитися міжконфесійно?