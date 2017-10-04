У Львові критично бракує водіїв громадського транспорту

«У нас є 58 вакантних посад, з них 30 критичних, адже понад 70 водії звільнилися. Зараз ми намагаємося створити максимально комфортні умови праці для наших водіїв. З 1 жовтня підняли зарплату. Оплачуємо за фактично відпрацьований час та доплачуємо за робочі години у вихідні і нічні», – розповів Орест Хамула, директор ЛК «АТП № 1».

Тим часом керівник «Львівелектротрансу» Михайло Сидорович каже, що вже готують до відкриття школу навчання водіїв трамваїв та тролейбусів. Бо також мають проблеми із кадрами. Загалом потребують понад півтори сотні людей.

Міський голова Львова Андрій Садовий сказав, що місто підготує певні привілеї, аби набрати персонал. Наприклад, для працівників із навколишніх сіл можуть компенсовувати житло у Львові.

Мер також вважає, що проблема виникла через те, що багато чоловіків поїхали на заробітки у Польщу. А там водії мають значно вищі заробітки.

«Задача поставлена дуже чітка, щоб в рамках наступного місяця ми мали 100% заповненість водіями трамваїв, тролейбусів і автобусів. Ну і плюс – це нові автобуси, трамваї, тролейбуси, тому що без суттєвого оновлення громадського транспорту вирішити проблему буде дуже важко. Є розуміння з «Електроном». Ми готові в них купляти порядка 100 автобусів середньої місткості – це нова продукція, яку вони будуть виробляти. Плюс нові трамваї і тролейбуси, які ми будемо купляти за кошти Європейського банку», – заявив Андрій Садовий.

До речі, щодня у Львові працює більше 100 одиниць електротранспорту і більше 500 автобусів.

Нагадаємо, нещодавно у місті водіїв комунального підприємства “АТП №1” одягли у спецформу.