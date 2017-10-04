У Дрогобичі в квартирі стався вибух газу

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 00.41 надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху газу виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку по вул. Шевська у Дрогобичі. Власник квартири 1977 року народження отримав опіки І-ІІІ ст. (30% тіла), його у важкому стані доставили у Дрогобицьку міську лікарню.

Окрім того, вибухом газу зруйновано міжквартирну перегородку, вибито скло вікна та дверей на балкон у кімнаті, де був газовий балон, пошкоджено дві міжкімнатні перегородки (тріщини).

Будинок трьохповерховий, шестиквартирний (проживає 17 осіб), опалення електричне та газове пічне. На першому поверсі розташований магазин. У квартирі, де стався вибух, проживала одна особа, в сусідній квартирі – 4 особи, з них 2 дитини (2007 та 20012 року народження). Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано о 01:11.

Імовірна причина вибуху – порушення правил експлуатації газового балона.