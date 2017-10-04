У Домі Франка відзначать день народження Антонича

Початок заходів – о 16.00.

У програмі:

Розмова молодого науковця, антоничезнавця Данила Ільницького з письменником, перекладачем Андрієм Содоморою

Вистава «Зелене Євангеліє» від Шкільного театру «На Симонових стовпах» при Українському католицькому університеті за поезіями Богдана Ігоря Антонича та мотивами лемківської пісні.

Це – спроба зазирнути у мить зустрічі людини з Благою Вісткою, почути та відтворити цю мить спільно у дусі Слова і Тиші Богдана Ігоря Антонича.

Режисер дійства – Євген Худзик

Спів – Зоряна Дибовська.

Декорації – Дарія Альошкіна.

Довідково. Шкільний театр «На Симонових стовпах» при УКУ функціонує уже два роки і дає змогу студентам із різних навчальних програм з користю проводити дозвілля, пізнавати себе, а для когось – втілювати дитячу мрію про театральне майбутнє. Систематичні тренінги, навчання пластики, співу, театрознавства від фахівців – те, чим займаються на заняттях, готуючись до виступу на сцені.