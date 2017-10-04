Поліцейські затримали на Львівщині групу викрадачів автомобілів (фото)

Протягом лише однієї ночі вони незаконно заволоділи трьома автомобілями «Мазда» й намагалися викрасти четвертий.

Працівники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з бійцями спецпідрозділу поліції 3 жовтня затримали групу зловмисників причетних до викрадення іномарок преміум-класу на Львівщині та в інших областях України. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

«Зловмисників, причетних до незаконних заволодінь, затримали 3 вересня у Миколаївському районі на Львівщині. Встановлено, що до складу кримінального угруповання входили 58-річний місцевий мешканець, 37-річний киянин, 26-річний житель Київщини та 32-річний житель міста Севастополь. Троє раніше судимі, один із них перебуває у розшуку за злочини, скоєні на території Одеської області», – повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Уже доведено причетність групи до трьох заволодінь автомобілями «Мазда», вчинених у Львові. Вартість кожної автівки становить понад 750 000 гривень. Правоохоронці виявили їх у «відстійнику» в місті Миколаїв на Львівщині.

Також поліцейські вилучили заготовки ключів, відмички, більш ніж десятьи пар номерних знаків та електронні засоби відмикання автомобілів.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Триває досудове розслідування. Встановлюють причетність зловмисників до вчинення інших злочинів на території області та України загалом.