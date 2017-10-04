Півтори доби у Винниках, Личаківському районі й у частині Сихова воду подаватимуть за графіком

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку із заміною аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 1000 мм «Винники-Довга» (м. Винники, школа-інтернат на вул. Галицькій), від завтра, 5 жовтня, з 10.00 і до 24.00 6 жовтня буде припинено подачу води в м. Винники, Личаківський район та частково Сихівський район обмежений вулицями: вул. Дністерська – вул. Білоцерківська – вул. Дунайська – вул. Липова Алея – вул. Зелена (парна сторона № 130-254, непарна № 115-275).

Подача води у ці райони буде здійснюватися за графіком: з 06.00 до 08.00 і з 18.00 до 20.00.

Відновлення стабільного водопостачання очікується з 7 жовтня.

Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води.