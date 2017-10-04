На завтра у Львові прогнозують пориви вітру

Синоптики застерігають про ускладнення погодних умов 5-6 жовтня

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що через зміщення циклону з півночі Європи через територію Польщі на північні райони України та проходження активних атмосферних фронтів 5 жовтня очікується південно-західний вітер, 7 – 12 м/с, вранці та вдень – пориви 17 – 22 м/с. Увечері зі збереженням до кінця доби 5 жовтня та на 6 жовтня очікується західний та північно-західний вітер, 9 – 14 м/с, пориви 19 – 24 м/с, вночі та вранці місцями шквали 25 – 29 м/с.

5 жовтня у Львові синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий, удень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі 7 – 9° тепла, вдень 14 – 16° тепла.

6 жовтня синоптики обіцяють часом дощі. Вітер західний, північно-західний 9 – 14 м/с, пориви 19 – 24 м/с, вночі та вранці місцями шквали 25 – 29 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

ГУ ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.