На Сколівщині зіткнулися дві вантажівки: загинув один з водіїв (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 4 жовтня, близько 01.00 на автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова Сколівського району.

Як з’ясували поліцейські, сталося зіткнення вантажівки з холодильною установкою BAS Trucks із фурою «МАН».

Унаслідок отриманих травм водій вантажівки з холодильником, 60-річний мешканець Івано-Франківської області, загинув на місці пригоди, – повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

На місце виклику виїжджав пожежно-рятувальний підрозділ ДПРЧ-24 міста Сколе. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць проводили роботи з вивільнення загиблого водія з понівеченого автомобіля та відключення акумуляторної батареї. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.