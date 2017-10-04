На Львівщині зростає кількість хворих на кір

Від початку року таких випадків зафіксовано 49, тоді як минулого року у цей же час лише 4.

«Захворювання на кір зростає, тому зараз активно всіх дітей, які не вакциновані згідно віку, долучають до проведення вакцинації», – розповіла «Львівській газеті» головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Вона також запевнила, що кожна поліклініка має у вільному доступі бельгійську вакцину проти кору.

Тим часом у трьох областях України зафіксовано загрозливі спалахи цієї хвороби. В результаті на Тернопільщині вже з 10 жовтня дитсадки тимчасово не прийматимуть дітей, котрі не мають відповідного щеплення.

Нагадаємо, влітку в Одесі від кору померла 4-річна дитина. Хвороба дала ускладнення – тяжку пневмонію. Дитина не була вакцинована.