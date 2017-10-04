Мостиські прикордонники затримали у Краковці двох алжирців

Прикордонники відділу «Краковець», що на українсько-польському кордоні, затримали двох чоловіків, які прямували за кордон.

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, учора дільничний інспектор прикордонної служби отримав інформацію від мешканця одного з прикордонних сіл про невідомих чоловіків, які прямували в бік кордону. Прикордонники відділу «Краковець» почали діяти за обстановкою та шукати ймовірних порушників. За менш ніж кілометр до державного кордону група реагування правоохоронців помітила втікачів. Двоє чоловіків 1988 року народження виявилися громадянами Алжиру. Прикордонники з’ясували, що затримані прибули в Україну легально повітряним сполученням, однак на меті мали продовжити подорож до Європи у незаконний спосіб. Обох затримали в адміністративному порядку.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України стосовно громадян Алжиру складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 204-1 КУпАП, рішення у справі прийматиме суд.

Нагадаємо, впродовж тижня це вже четвертий випадок затримання порушників державного кордону прикордонниками Мостиського загону.