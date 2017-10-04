Киянину у Львові хотіли продати викрадений у нього ж мотоцикл

Патрульні разом з власником викраденого майже рік тому мотоцикла затримали осіб, які його продавали

Про це інформує Патрульна поліція Львова. До поліцейських звернувся мешканець Києва і повідомив, що знайшов на сайті оголошень свій мотоцикл, який викрали майже рік тому в столиці. Продавець спортивного мотоциклу Honda – зі Львова.

Для відпрацювання інформації залучили тактичну оперативну групу патрульної поліції Львова. Заявник зв’язався із продавцем і домовився про купівлю двоколісного. Він назвав інспекторам особливі прикмети свого мотоцикла. Патрульні під прикриттям супроводжували заявника. Частина групи була постійно на зв’язку і рухалася на безпечній відстані.

Продавець і з «покупцем» приїхали на таксі в гаражний кооператив на вулиці Княгині Ольги. Особи, які продавали мотоцикл, намагалися заспокоїти «покупця», що проблем з мотоциклом у нього в Україні не буде, адже той викрадений за кордоном. Після огляду транспортного засобу заявником, патрульні отримали підтвердження, що транспортний засіб є його. Інспектори під прикриттям дали сигнал тактичній групі, яка провела затримання. На місце викликали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції.