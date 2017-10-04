Французи презентують у Львові проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища

5-6 жовтня за ініціативи Асоціації водоканалів України «Укрводоканалекологія» та сприяння Міністерства екології та природних ресурсів відбудеться Міжнародний екологічний форум «Вода та Енергія». Форум присвячений проблемам у сфері питного водопостачання, реформам в екологічному законодавстві, впровадженню новітніх технологій очищення комунальних стічних вод, використанню відходів вторинної сировини, створенню умов для реалізації екологічно сприятливих стратегічних рішень.

На цьогорічному еко-форумі обговорять реформи в екологічному законодавстві, європейський досвід реорганізації ринку комунальних послуг, технологічні інновації у сфері охорони навколишнього середовища, політику заміщення традиційних енергоресурсів альтернативними джерелами енергії. Також буде ряд дискусійних панелей, де говоритимуть про поводження з твердими побутовими відходами й перетворення їх на енергію.

У перший день Форуму відбудеться підписання меморандуму про співпрацю між Львовом та Національним фоном охорони навколишнього середовища і водного господарства (Польща). А 6 жовтня буде презентовано успішні практики поводження з ТПВ. Зокрема, французька компанія «Egis» представить проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

Під час Еко-Форуму «Вода та Енергія» також триватиме Виставка Інноваційних Технологій, до участі у якій залучені підприємства та компанії, виробники й постачальники обладнання та устаткування для очищення природних і стічних вод, переробки та сортування відходів, засоби автоматизації технологічних процесів, економії енергоресурсів, транспортування води, новітніх «зелених» рішень для промисловості та домогосподарств.

Програма ЕКО-Форуму тут.