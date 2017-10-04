До 75-ї річчя УПА та Дня захисника України місто виплатить матеріальну допомогу

До 75-ї річниці створення УПА та Дня Українського козацтва, а також Дня захисника України, місто виплатить учасникам бойових дій, інвалідам війни УПА і вдовам ветеранів УПА, а також інвалідам війни І, ІІ та ІІІ групи одноразову матеріальну допомогу

Про це повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР. Загальна сума виплат становитиме 587 тис. грн.

Зокрема, до свята Покрови Пресвятої Богородиці та 75-ї річниці створення Української Повстанської Армії допомогу від міста отримають: учасникам бойових дій – 213 осіб по 1,5 тис грн.; інваліди війни УПА – 4 особи по 2,5 тис. грн.; вдови ветеранів УПА – 78 осіб по 1 тис. грн. Загальна сума цих виплат становитиме 407 500 грн.

Окрім того, до Дня захисника України планують виплати людям, які отримали інвалідність І, ІІ чи ІІІ групи внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час бойових дій. Зокрема, допомогу отримають: інваліди війни І групи – 4 особи по 1,3 тис. грн.; інваліди ІІ групи – 39 осіб по 1,3 тис. грн.; інваліди ІІІ групи – 110 осіб по 1 тис. грн. Загальна сума цих виплат – 179 800 грн.

«Для нас, українців, свобода й незалежність завжди були визначальними. З початку загарбання наших етнічних земель ми боролися за право бути вільними. Серед таких борців за Україну була повстанська армія. Тому для нас важливо вшановувати пам’ять тих, хто поклав своє життя за нашу з вами свободу. Також завжди пам’ятаємо і про тих, які сьогодні відстоюють, захищають нашу з вами незалежність – учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції», – зазначила Наталія Демкович, начальник управління соціального захисту ЛМР.

Нагадаємо, що 14 жовтня в Україні святкують свято Покрови Пресвятої Богородиці та відзначають День Українського козацтва і День захисника України. В цьому році також відзначають дві визначні дати в історії України – 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та 75-річчя від дня заснування Української Повстанської Армії.