Ліс з «молотка»: львівські біржі (відео)

За об’ємами заготівлі лісу Львівщина у топі країни, а деревина та деревообробка приносить кожен 4-ий долар до обласної скарбнички.

Для країни та області «лісова» галузь надважлива, проте широкий загал майже не знає правил її існування. «Львівська газета» вводить хештег #Львівліс, аби виправити цю несправедливість.

Зелені легені Львівщини – одні з найбільших в Україні.

Майже 700 тис. гектарів (694,6) лісів покривають більше третини області! Опікуються зеленим багатством 3 постійних лісокористувача: обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Галсільліс», державне підприємство «Львівський військовий лісокомбінат» та Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства. У підпорядкуванні обласного управління найбільша площа лісів – майже 480 тис. гектарів (478), – це дозволяє йому щороку заготовляти майже мільйон (950-970 тис) кубометрів деревини!

З 2005 усю заготовлену деревину лісгоспи виставляють на аукціонни. У Львові їх проводять 2 товарні біржі: «Львівська Універсальна» та «Галконтракт». Більше 10 років фаворитом лісозаготівельників була «Львівська Універсальна». Вона залишилася основним майданчиком з продажу необробленої деревини навіть після гучного минулорічного скандалу. Якого саме – дивіться у відеоматеріалі ЛГ.