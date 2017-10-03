Водій маршрутки залишився без прав через порушення
Як інформує Патрульна поліція Львова, вчора зранку патрульні їхали вулицею Навроцького, позаду маршрутки, яка призупинилася на залізничному переїзді. Щойно локомотив проїхав, маршрутка рушила, попри заборонний сигнал світлофора. В салоні машини перебували пасажири, відповідно, водій ризикував не лише своїм життям. Патрульні наздогнали громадський транспорт і склали протокол на водія за ст.123 ч.3 КУпАП (Порушення правил руху через залізничні переїзди під час надання послуг з перевезення пасажирів). Санкція цієї статті передбачає позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.
До рішення суду патрульні вилучили в чоловіка водійське посвідчення.