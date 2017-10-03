Власниками будинку, в якому згоріло відділення «Сбербанку», є львівські скандальні забудовники

Будинок, у якому розташоване відділення «Сбербанку» на Чорновола, 2-Б, належить ТОВ «Лінкор Груп». Його введено в експлуатацію у 2013 році, загальна площа приміщень – 1065 кв. м. Власник «Лінкор Груп» – кіпрська компанія «Айсем Сайпрус ЛТД». Хоча «Лікор Груп» нещодавно змінила власника (торік вона належала «Ісм Незерлендс Б.В.» з Нідерландів), проте, це ніяк не вплинуло на кінцевих бенефіціарів. Ними як були, так і залишаються швейцарець Джордж Кюнінг, Рольф Зеегер з Ліхтенштейну та австрієць Ламберт Грасерн.

Відділення російського «Сбербанку» орендувало у них 187,6 кв. м. у лютому 2013. Термін оренди – 5 років, до 2018.

До слова, доктор юриспруденції Ламберт Грасерн професійний «директор», за свою кар’єру він 18 разів керував різними європейськими компаніями, зараз не очолює жодну.

Бенефіціари «Лінкор Груп» у повному складі є бенефіціарами ще декількох компаній у Львові: ТОВ «Справжній Ресторан» та ТОВ «Плаза Львів». Компанія «Плаза Львів» нещодавно почало будівництво одноіменного 23-поверхового офісного центру, що на вулиці Кульпарківській, 200. Це будівництво, на думку місцевих активістів, не має дозвільних документів та порушує зонування.

29 вересня, протестуючи проти побудови офісного центру, львів’яни перекривали вулиці Виговського та Кульпарківську.

Можливо, з новим будівництвом пов’язано те, що наприкінці минулого року будинок на Чорновола, 2-Б віддали у заставу кіпрській компанії «I.S. WORLDWIDE MANAGEMENT LTD». Договір іпотеки обмежив право володіння ТОВ «Лінко Груп».

З 2014 року директором «Лінко Груп» є Роман Фурман, цікаво, що того ж року він очолив ще одну будівельну компанію – ТОВ «Львівмістобуд». «Львівмістобуд», як і «Лінко Груп», належить офшорній кіпрській компанії «ІНОССЕЛІА КОМЕРШАЛ ЛТД».

Нагадаємо, як писала «Львівська газета», унаслідок пожежі вогнем знищено оргтехніку та меблі на площі 25 кв. м.

Це не перша спроба підпалу відділення російського «Сбербанку» на Чорновола 2-Б. Перша спроба була невдалою. 22 лютого 2016 невідомі кинули у вікно так званий «коктейль Молотова». Тоді пожежі не сталося, пляшка з займистою сумішшю лише пошкодила вікно. Проте тієї ночі паліям вдалося влаштувати пожежі у двох інших відділення «Сбербанку»: поблизу Стрийського ринку та на вулиці Франка. Приміщення вигоріли вщент. З будинку на вулиці Франка рятувальникам навіть довелось евакуювали 12 мешканців. За кожним фактом підпалу було відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, «Сбербанк Росії» змінив назву на «Сбербанк» у грудні 2015-го. Тоді український «Ощадбанк» подав позов до суду про незаконне використання торговельної марки «Сбербанк» і про порушення прав інтелектуальної власності.

Сьогодні власником української «дочки» є ПАТ «Сбербанк Росії». Понад 50% «Сбербанку Росії» належить Центральному банку Російської Федерації.