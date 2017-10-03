«Війна» за чистий став: мешканці Дроздович проти начальника рибгоспу

Уже понад 20 років у селі Дроздовичі Городоцького району функціонує рибгосп «Городок». Рівно стільки ж часу господарство користується городоцьким та дроздовицьким ставами, загальною площею 515 гектарів. Колись, за словами місцевих мешканців, рибгосп процвітав, а сьогодні ще й шкоди завдає людям, які живуть поблизу ставів. Господарські будівлі тут нагадують руїни, а вода у ставах брудна та смердюча. Очисні роботи не проводяться більше десятка років, а людські городи підтоплює по кілька разів у рік. Дроздівчани в один голос заявляють – вся біда в теперішньому начальнику дільниці.