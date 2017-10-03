У Ведмежому притулку Домажир – поповнення (фото)

У суботу з Житомира до притулку приїхали двоє нових мешканців – Настя і Бодя

«У нас довгоочікуване поповнення. В суботу вночі до нашого притулку приїхали двоє нових мешканців – Настя і Бодя. Їх транспортували з Житомира, адже ця двійка молодих друзів безмежно активна і потребує достатньо простору.

Повні історії цих ведмедиків ми розповімо вже незабаром, а вже за тиждень до нас переселяться ще двоє ведмедиків. Слідкуйте за нашими новинами!» –інформує Ведмежий Притулок Домажир на своїй facebook-сторінці.

Нагадаємо, притулок у селі Домажир поблизу Львова є першим на Західній Україні і третім у країні притулком для ведмедів. Тут поселяють тварин, яких рятують від недобросовісних власників. Такий проект в Україні реалізовують за підтримки міжнародного зоозахисного фонду «Чотири лапи».

У притулку вже є перші мешканці – Потап і Христя. Вони мають власні великі вольєри та басейни. А досвідчені працівники адаптують їх до нормального життя, бо раніше цим ведмедям жилося несолодко.

Для притулку в Домажирі виділили 20 гектарів землі, де розташують 2 великі лісові та 4 менші (по 1000 квадратних метрів) вольєри. Загалом сподіваються поселити тут 20-30 врятованих ведмедів. Їх забиратимуть із ресторанів, цирків, притравлювальних станцій та інших закладів, де тварини перебувають у неналежних умовах. Волонтери закликають повідомляти їм або поліції, якщо хтось знає про такі випадки.