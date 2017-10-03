У Театрі Заньковецької встановлять нові стільці (фото)

Загалом встановлять 780 нових стільців для глядачів, а обійдуться вони у близько 2 млн. грн. Ціна одного становить трохи більш ніж 2600 грн., а виготовляють їх на харківській фабриці, – інформує сайт photo-lviv.in.ua. Як розповів директор театру Андрій Мацяк, коштів на повну заміну сидінь для глядачів у театру бракує, тож «заньківчани» просять долучатися до оновлення театру всіх небайдужих.

«Стільці коштуватимуть трохи більше 2 млн. гривень. На сьогодні купуємо їх завдяки коштам Львівської обласної ради та ще одного доброчинця, котрий не хоче себе зараз називати, але він уже переказав на фабрику кошти за 100 стільців. Та зараз нам бракує ще 1 млн. 200 тис. грн. Проте я переконаний, якщо звернутися до львів’ян, то вони готові будуть допомогти і придбають стільці. Тим більше, що імена благодійників увіковічнемо на одній зі стел театру», – додав Андрій Мацяк.

Стільці планують встановити а партері до 10 жовтня, у всьому залі – до 20-го. Приблизно до кінця листопада ще триватимуть ремонтні роботи в театрі: тут замінюють двері, обладнують нові санвузли тощо.