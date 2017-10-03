У Сокальському районі знайшли мертвим 19-річного грибника

Попередньо з’ясували, що причиною смерті мешканця Жовківського району може бути переохолодження, – інформують у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Сокальське відділення поліції 2 жовтня звернувся 45-річний мешканець одного з сіл Жовківського району. Чоловік повідомив, що в селі Діброва Сокальського району виявили тіло його 19-річного сина без ознак життя. За словами батька, 1 жовтня хлопець пішов у ліс по гриби та не повернувся додому. Тоді чоловік із родичами вирушили на його пошуки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Видимих тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявили, попередньо встановлено, що причиною смерті хлопця може бути переохолодження.

Наразі призначено експертизи, зокрема й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Тривають слідчі дії.